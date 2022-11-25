Прием жилья в эксплуатацию за 9 мес. 2022 года упал на 44,9% — Finance.ua

Прием жилья в эксплуатацию за 9 мес. 2022 года упал на 44,9% Сегодня 21:33 — Недвижимость

В Украине за три квартала 2022 года принято в эксплуатацию 4 млн 825 тыс. 286 кв. м жилья, что на 44,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом чуть меньше — на 33,7% — снизилась активность частного домостроительства — до 2 млн кв. м в составе одноквартирных домов против 3 млн кв. м год назад, тогда как почти вдвое упала площадь введенных в эксплуатацию квартир в многоквартирных домах — 2,8 млн кв. м против 5,7 млн кв. м.

Жилиья в составе общежитий введено 6,2 тыс. кв. м, что на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В общей сложности квартир введено 60 тыс. 980, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 13 206 в одноквартирных домах, 47 774 — в многоквартирных.

По данным Госстата, в третьем квартале спад приема жилья в эксплуатацию замедлился до 39,2% с 54,1% во втором квартале, в том числе по одноквартирным домам — до 12,8% с 48,6%, многоквартирным — до 48,4% с 57,5%.

В абсолютных показателях в третьем квартале было введено в эксплуатацию 2 млн 405,1 тыс. кв. м жилья, в том числе в одноквартирных домах — 881,1 тыс. кв. м, в многоквартирных — 1 млн 519,7 тыс. кв. м, в общежитиях — 4.3 тыс. кв. м.

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