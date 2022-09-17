При каком сценарии доллар может превысить 50 гривен: прогноз от министра финансов — Finance.ua
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При каком сценарии доллар может превысить 50 гривен: прогноз от министра финансов

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При каком сценарии доллар может превысить 50 гривен: прогноз от министра финансов
При каком сценарии доллар может превысить 50 гривен: прогноз от министра финансов
Курс доллара может пересечь отметку в 50 гривен в случае, если Украина продолжит терять свои территории, порты и другую инфраструктуру.
Об этом в интервью «Общественному» заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Если мы отвоевываем территории, то у нас, напротив, сценарии положительные. Отрицательные — это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и тому подобное», — рассказал Марченко.
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По его словам, если Украина постепенно будет идти к победе в войне с россией, то рисков существенной девальвации гривны не ожидается.
«Это при том, что мы должны обеспечить внешние источники финансирования бюджета. Я хочу, чтобы вы поняли, что дефицит в таком объеме сложно профинансировать. Это колоссальный труд людей, которые к этому привлечены», — подытожил Марченко.
Напомним, разработанный Кабмином проект госбюджета-2023 основывается на макропрогнозе, предусматривающем, что средний курс доллара в следующем году составит 42,2 грн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
УБР
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