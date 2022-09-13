Давление на гривну уменьшится, — эксперт заявил о стабилизации экономики Сегодня 13:02 — Валюта

Давление на гривну уменьшится, — эксперт заявил о стабилизации экономики

Девальвация гривны определенным образом помогла несколько улучшить экономическую ситуацию в Украине. Если в начале войны дефицит бюджета составлял ежемесячно около 5 миллиардов долларов, то сейчас — около 4 миллиардов.

При этом ежемесячное пособие от партнеров составляет примерно именно 4 миллиарда долларов, а в августе мы получили даже 6. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Экономическая ситуация несколько улучшается

По итогам августа благодаря помощи партнеров значительно выросли золото-валютные резервы Национального банка Украины. Это способствует экономической уверенности и стабилизации национальной валюты.

Сейчас у нас по плану уже подтвержденная финансовая помощь до конца года, которая предусматривает в среднем 4,3 миллиарда долларов. Поэтому до конца года дефицит бюджета, который требует внешнего финансирования, полностью перекрыт. Сергей Фурса

Более того, еще одним положительным сигналом является постоянное увеличение международной поддержки. Ведь в первые месяцы войны она была довольно слабой, поэтому Нацбанку приходилось ежемесячно печатать миллиарды гривен.

Что изменится для обычных украинцев

Как объясняет специалист, в целом такая стабилизация экономической ситуации способствует удержанию курса гривны. Ее усиление во время войны невозможно, но давление на гривну уменьшится.

Что это значит? Что меньше будет именно падение гривны. Также меньше будет рост цен. Ведь цены сегодня рекордная мировая инфляция. Сергей Фурса

Вторая причина — это девальвация гривны. На мировую инфляцию Украина не сможет повлиять, но снижение девальвации повлияет на снижение темпов роста цен.

Справка Finance.ua:

уже полтора месяца украинская гривна держится на уровне около 40 за доллар и евро. Но даже при такой относительной стабильности присутствует девальвационный тренд;

при этом директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверяет, что доллар по 50 гривен является лишь прогнозом для худшего сценария, на который не стоит ориентироваться.



Телеканал 24 По материалам:

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