Президент озвучил главную цель государства в налоговой и таможенной сферах — Finance.ua

Президент озвучил главную цель государства в налоговой и таможенной сферах Сегодня 09:02

Президент озвучил главную цель государства в налоговой и таможенной сферах

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

Об этом президент заявил во время выступления в Верховной Раде.

«Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры», — сказал президент Украины.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

При этом президент в очередной раз подтвердил, что хотел бы снизить налоги. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность.

«Украине нужен новый налоговый договор между государственным и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит… снижение налогов должно означать повышенную налоговую честность», — сказал президент.

В то же время, он также подтвердил свои слова, что такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, «во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами», Украина себе этого позволить не может.

Справка Finance.ua:

в марте 2023 года МВФ выразил позицию, что Украина до конца войны должна воздержаться от каких-либо налоговых изменений, если они уменьшат поступления в бюджет;

после этого Зеленский сказал, что поддерживает радикальную налоговую реформу, но уже после войны.



Економічна Правда По материалам:

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