Представлен новый робот-пылесос (фото) — Finance.ua

Представлен новый робот-пылесос (фото) Сегодня 23:20 — Фондовый рынок

MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S использует конструкцию с двойной шваброй. Две круглые швабры расположены рядом в передней части, обслуживаются тремя умными резервуарами для воды с электрическим управлением и регулируемым объемом воды. Мощность всасывания составляет 4000 Па.

Колеса робота-пылесоса приводятся в движение бесщеточным двигателем и способны преодолевать препятствия высотой 2 см. Робот-пылесос обходит помехи не только спереди, но также сверху и снизу. Высота устройства составляет 97 мм.

Конструкция MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S также включает в себя возможность уборки вдоль стены, прогнозирование низкого пространства и возможность избежать падения с лестницы. В комплект входит компактная зарядная подставка и влагонепроницаемая прокладка для изоляции остатков воды.

MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S можно управлять через приложение MIJIA и подключать к динамику XiaoAI для интеграции с другими устройствами умного дома.

Стоимость MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3 S составляет 1799 юаней ($260). Он поступит в продажу 22 марта.

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iLenta По материалам:

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