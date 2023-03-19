Представлен новый робот-пылесос (фото) — Finance.ua
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Представлен новый робот-пылесос (фото)

Фондовый рынок
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MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S использует конструкцию с двойной шваброй. Две круглые швабры расположены рядом в передней части, обслуживаются тремя умными резервуарами для воды с электрическим управлением и регулируемым объемом воды. Мощность всасывания составляет 4000 Па.
Представлен новый робот-пылесос (фото)
Колеса робота-пылесоса приводятся в движение бесщеточным двигателем и способны преодолевать препятствия высотой 2 см. Робот-пылесос обходит помехи не только спереди, но также сверху и снизу. Высота устройства составляет 97 мм.
Конструкция MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S также включает в себя возможность уборки вдоль стены, прогнозирование низкого пространства и возможность избежать падения с лестницы. В комплект входит компактная зарядная подставка и влагонепроницаемая прокладка для изоляции остатков воды.
MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S можно управлять через приложение MIJIA и подключать к динамику XiaoAI для интеграции с другими устройствами умного дома.
Стоимость MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3 S составляет 1799 юаней ($260). Он поступит в продажу 22 марта.
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По материалам:
iLenta
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