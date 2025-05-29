Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных — Finance.ua
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Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных

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Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных
Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных
К общему количеству военнообязанных на предприятии будут причислять работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованные после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50», — говорится в сообщении.
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Если мобилизованные работники автоматически не причисляются к общему количеству, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.
Кто может подать заявку на бронирование:
  • юридические лица или их филиалы;
  • компания должна быть в Едином перечне критически важных (обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т. п.);
  • работники должны быть официально трудоустроены;
  • в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник «исключен из воинского учета» — то есть он работает в компании и не состоит на учете в ТЦК и СП.
Как подать список на бронирование через Дію и подтвердить критичность предприятия — по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководителями которых являются иностранные граждане. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу Дія у таких руководителей;
  • работники предприятий, имеющих статус критически важных для экономики Украины, могут получить отсрочку от мобилизации. Юристы разъяснили, имеет ли значение продолжительность работы на таком предприятии для возможности бронирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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