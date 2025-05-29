Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных — Finance.ua

Предприятия смогут бронировать больше работников: изменились правила учета мобилизованных
К общему количеству военнообязанных на предприятии будут причислять работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованные после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50», — говорится в сообщении.
Если мобилизованные работники автоматически не причисляются к общему количеству, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.
Кто может подать заявку на бронирование:
- юридические лица или их филиалы;
- компания должна быть в Едином перечне критически важных (обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину
и т. п.);
- работники должны быть официально трудоустроены;
- в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник «исключен из воинского учета» — то есть он работает в компании и не состоит на учете в ТЦК и СП.
Как подать список на бронирование через Дію и подтвердить критичность предприятия — по ссылке.
Справка Finance.ua:
- Министерство цифровой трансформации разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководителями которых являются иностранные граждане. Речь идет об альтернативном механизме подачи данных в государственный реестр, который должен решить проблему отсутствия доступа к порталу Дія у таких руководителей;
- работники предприятий, имеющих статус критически важных для экономики Украины, могут получить отсрочку от мобилизации. Юристы разъяснили, имеет ли значение продолжительность работы на таком предприятии для возможности бронирования.
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