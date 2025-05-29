Предательство американских ценностей или «гениальная» попытка геополитической перегруппировки (мнение экспертов из США) — Finance.ua
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Предательство американских ценностей или «гениальная» попытка геополитической перегруппировки (мнение экспертов из США)

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Предательство американских ценностей или «гениальная» попытка геополитической перегруппировки (мнение экспертов из США)
Предательство американских ценностей или «гениальная» попытка геополитической перегруппировки (мнение экспертов из США)
Политика Трампа в отношении россии — революционная, поскольку он пытается наладить отношения с москвой, несмотря на ее войну в Украине. Это или предательство американских ценностей, или «гениальная» попытка геополитической перегруппировки против Китая. Такое мнение высказали эксперты.
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Президент Института Йорктаун Сет Кропси и научный сотрудник этого же института Гарри Хейлем сообщили, что такая политика вполне обычная, ведь соответствует подходу всех администраций США с 1989 года.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНАН.
Но она потерпит неудачу, если Трамп не попытается сделать по-настоящему что-то радикальное.
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Администрация Джо Байдена тоже хотела перезагрузить отношения с россией, когда организовала саммит с диктатором путиным через шесть месяцев после инаугурации президента и за семь месяцев до полномасштабного вторжения рф в Украину.
«На этом фоне вторая администрация Трампа, стремящаяся наладить отношения с москвой, выглядит далеко не радикальной и обреченной на провал. Единственный вопрос состоит в том, докажет ли Трамп, что он все-таки является разрушителем, и сделает в переговорах с Украиной то, чего не удалось ни одному президенту после 1989 года: противостоять россии и победить ее», —
добавили эксперты.

«Украина оказалась жестким и энергичным партнером в переговорах. Но Киев осторожно дал администрации Трампа то, чего она хотела: согласие на переговоры. Единственное требование Украины — чтобы переговоры начались с прекращения огня и не имели предварительных условий», — напомнили эксперты.
россия настаивает, что Украина должна пойти на капитуляцию и не вести переговоры. Поэтому администрация Трампа, которая хочет заключить какое-либо соглашение, скорее всего, была бы готова на это, но в Белом доме поняли, что не могут заставить Киев заключить такое соглашение.
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«Единственный путь вперед — это наложить на россию достаточные санкции, чтобы вынудить москву сесть за стол переговоров. Это было бы резким разрывом с недавней историей. Даже при администрации Байдена, которая после февраля 2022 года проводила наиболее конфронтационную политику в отношении москвы с 1989 года, США „эскалацию“ со стороны россии. Такой подход обрек на смерть десятки тысяч украинцев и не дал Украине возможности создать такую ​​угрозу нападению, которая бы заставила москву сесть за стол переговоров», — сказали обозреватели издания.

США. История экономического захвата мира

По материалам:
Finance.ua
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