Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения — Finance.ua
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Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения

Казна и Политика
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Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения
Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения
Кабинет Министров Украины исключил норму об особенностях условий государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами во время военного положения.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в постановление КМУ от 07.05.2022 № 537 «Некоторые вопросы проведения мероприятий государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных, государственного ветеринарно-санитарного контроля и ввоза грузов на таможенную территорию Украины в период военного положения», — написал Мельничук.
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Отмечается, что исключена норма, которая определяла, что на период военного положения мероприятия государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами проводятся с учетом особых условий.
В частности, это касалось ряда моментов. Ранее мероприятия государственного контроля в пунктах пропуска на границе и зонах таможенного контроля проводились при наличии условий для их проведения.
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При ввозе грузов с продуктами контрольные мероприятия проводились посредством документальной проверки и проверки соответствия на границе, за исключением грузов, подлежащих физической проверке и лабораторным исследованиям.
Для грузов с пищевыми продуктами и кормами неживотного происхождения мероприятия государственного контроля осуществляются в форме документальной проверки, кроме грузов, требующих проверки соответствия, физической проверки или лабораторных исследований.
Так, по словам Мельничука, вышеперечисленные особенности исключены из постановления.
По материалам:
Укрінформ
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