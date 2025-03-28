Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения — Finance.ua

Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в госконтроль за пищевыми продуктами во время военного положения

Кабинет Министров Украины исключил норму об особенностях условий государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами во время военного положения.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в постановление КМУ от 07.05.2022 № 537 «Некоторые вопросы проведения мероприятий государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных, государственного ветеринарно-санитарного контроля и ввоза грузов на таможенную территорию Украины в период военного положения», — написал Мельничук.

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Отмечается, что исключена норма, которая определяла, что на период военного положения мероприятия государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами проводятся с учетом особых условий.

В частности, это касалось ряда моментов. Ранее мероприятия государственного контроля в пунктах пропуска на границе и зонах таможенного контроля проводились при наличии условий для их проведения.

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При ввозе грузов с продуктами контрольные мероприятия проводились посредством документальной проверки и проверки соответствия на границе, за исключением грузов, подлежащих физической проверке и лабораторным исследованиям.

Для грузов с пищевыми продуктами и кормами неживотного происхождения мероприятия государственного контроля осуществляются в форме документальной проверки, кроме грузов, требующих проверки соответствия, физической проверки или лабораторных исследований.

Так, по словам Мельничука, вышеперечисленные особенности исключены из постановления.

Укрінформ По материалам:

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