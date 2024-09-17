Единственного в Украине действующего производителя пищевой соли готовят к приватизации — Finance.ua

Единственного в Украине действующего производителя пищевой соли готовят к приватизации Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации ГП «Солевыварочный Дрогобычский завод» — самое старое в Украине предприятие, которое продолжает вываривать соль по аутентичной технологии.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке

«Фондом государственного имущества Украины Единый имущественный комплекс государственного предприятия „Солевыварочный дрогобычский завод“ включен в перечень объектов, подлежащих приватизации», — говорится в сообщении.

Дрогобычская солеварня — старейшее предприятие Украины, которое продолжает вываривать соль по аутентичной средневековой технологии уже более 700 лет. В ФГИУ подчеркивают, что из-за войны войны в стране теперь это единственный производитель пищевой соли в Украине. Сегодня это предприятие — не просто промышленность, но и место, развивающее туризм в регионе.

В настоящее время Фонд госимущества осуществляет подготовку объекта к приватизации.

В единый имущественный комплекс предприятия входит 9 памятников архитектуры местного значения. Согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», памятник может быть приватизирован только при условии заключения будущим собственником с соответствующим органом охраны культурного наследия охранного договора на памятник.

В то же время в фонде стремятся найти таких инвесторов, которые не только сохранят историческое наследие, но и обновят предприятие.

Укрінформ По материалам:

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