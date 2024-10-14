Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины — Finance.ua

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным.

Об этом свидетельствует постановление от 11 октября 2024 г. № 1156

Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.

Собственные доходы ПФУ составят 568 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:

пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 503 млрд гривен.

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Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:

пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, на 246 млрд гривен.

Напомним, в 2024 году бюджет Пенсионного фонда — бездефицитный. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году он также будет бездефицитным.

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