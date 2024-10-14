Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины

Казна и Политика
119
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным.
Об этом свидетельствует постановление от 11 октября 2024 г. № 1156.
Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.
Читайте также
Собственные доходы ПФУ составят 568 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
  • пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 503 млрд гривен.
Читайте также
Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
  • пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, на 246 млрд гривен.
Напомним, в 2024 году бюджет Пенсионного фонда — бездефицитный. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году он также будет бездефицитным.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.