Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины — Finance.ua

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным.
Об этом свидетельствует постановление от 11 октября 2024 г. № 1156.
Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.
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Собственные доходы ПФУ составят 568 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
- пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 503 млрд гривен.
Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
- пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, на 246 млрд гривен.
Напомним, в 2024 году бюджет Пенсионного фонда — бездефицитный. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году он также будет бездефицитным.
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