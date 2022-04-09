Правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне — Finance.ua

Вице-премьер добавила, что статус кандидата — это часть «нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины».
Ожидание Стефанишиной связано с тем, что в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято решение.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого — необходимый шаг для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, полученный Украиной, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.
«Когда мы заключали соглашение об ассоциации или когда присоединялись к системе ENTSO-E, мы предоставляли Еврокомиссии информацию о том, что происходит в Украине, в каком состоянии экономика, энергетика в случае ENTSO-E, поэтому нам осталось подать в Европейскую комиссию только приблизительно 30% такой информации», — сказал Жолква.