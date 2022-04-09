Украина ожидает 600 млн евро помощи от ЕС — Шмыгаль

Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Украина ожидает 600 млн евро помощи от ЕС — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина рассчитывает на выплату в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в 600 млн евро и на начало новой программы макрофина.

«Мы получили первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Сегодня на счета правительства уже поступила грантовая помощь от ЕС в размере 120 млн евро. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в 600 млн евро в ближайшее время и начало новой программы макрофина», — приводит слова Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в пятницу.

Премьер также поблагодарил Евросоюз за предоставление финансовой помощи для поддержки украинских граждан и Вооруженных сил, в частности, за озвученное решение выделить дополнительные 500 млн евро для украинской армии.

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