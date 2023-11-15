Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере — Finance.ua

Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере

Кабинет Министров дал зеленый свет на автоматизацию абсолютно всех процессов в социальной сфере, приняв изменения в работе Единой информационной системы соцсферы (ЕИССС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«ЕИССС — инструмент, с помощью которого система социальной помощи претерпевает радикальные положительные изменения: она становится более адресной, универсальной, справедливой, безбарьерной — более эффективной в целом», — сказано в сообщении.

Читайте также В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение

В результате внесения изменений в постановление о ЕИССС автоматизируются и централизуются абсолютно все деловые процессы в социальной сфере.

В результате социальная поддержка будет оказываться более оперативно, без лишнего промедления на бумажные запросы для проверки информации со стороны одного госоргана в другой.

Инфографика: Минсоцполитики

Напомним, Кабмин изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.

Бюджет-2024 на социальную поддержку вырос на 25 млрд гривен. Это существенный рост, отражающий приоритеты на следующий год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.