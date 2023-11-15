Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере — Finance.ua

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Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере

Казна и Политика
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Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере
Правительство одобрило автоматизацию всех процессов в социальной сфере
Кабинет Министров дал зеленый свет на автоматизацию абсолютно всех процессов в социальной сфере, приняв изменения в работе Единой информационной системы соцсферы (ЕИССС).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«ЕИССС — инструмент, с помощью которого система социальной помощи претерпевает радикальные положительные изменения: она становится более адресной, универсальной, справедливой, безбарьерной — более эффективной в целом», — сказано в сообщении.
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В результате внесения изменений в постановление о ЕИССС автоматизируются и централизуются абсолютно все деловые процессы в социальной сфере.
В результате социальная поддержка будет оказываться более оперативно, без лишнего промедления на бумажные запросы для проверки информации со стороны одного госоргана в другой.
Инфографика: Минсоцполитики
Инфографика: Минсоцполитики
Напомним, Кабмин изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.
Бюджет-2024 на социальную поддержку вырос на 25 млрд гривен. Это существенный рост, отражающий приоритеты на следующий год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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