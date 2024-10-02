Правительство обязало украинцев при продаже авто предоставлять справку о его стоимости — Finance.ua

Правительство обязало украинцев при продаже авто предоставлять справку о его стоимости Сегодня 09:05 — Личные финансы

Правительство обязало украинцев при продаже авто предоставлять справку о его стоимости

1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, что касается обязательного предоставления документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Теперь при продаже транспортных средств торговыми организациями необходимо обязательно подавать документ, подтверждающий стоимость автомобиля.

То есть, когда лицо реализует легковой автомобиль (от двух и более) или грузовой в сервисных центрах МВД Украины — обязательным требованием является предоставление справки о средней стоимости или экспертной оценке стоимости транспортного средства. Таким образом, налоги уплачиваются в полной мере.

Раньше продажи таких транспортных средств осуществлялись на основе стоимости «со слов продавца».

Продажа авто облагается налогом на прибыль:

Для легковых автомобилей реализация первого транспортного средства в течение года без налога, второго — 5% от стоимости автомобиля, третьего и более — 18% .

от стоимости автомобиля, третьего и более — . Для грузовых автомобилей — продажа первого и второго 5% от стоимости, третьего и последующих — 18%.



Пример

«Например, если человек продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог в 5% составит 22,5 тыс. грн. В то же время, торговая организация оценивает не на основе официального документа, а „со слов продавца“, например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиум-класса за 15 тыс. грн — это не аллегория, а реальность. Увы. К примеру, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. В то же время, реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн», — пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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По состоянию на август этого года в Украине работает более 3500 субъектов, осуществляющих торговлю транспортными средствами. За прошлый год через торговые организации реализовано 470 тысяч автомобилей.

Для чего это? Как утверждают в МВД, реализация акта прогнозируемо увеличит поступления в государственный бюджет Украины и утвердит справедливый подход к ведению хозяйственной деятельности по продаже транспортных средств.

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