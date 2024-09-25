Можно ли получить компенсацию за уничтоженное авто — Finance.ua

Можно ли получить компенсацию за уничтоженное авто Сегодня 19:35 — Личные финансы

Можно ли получить компенсацию за уничтоженное авто

Полномасштабное вторжение привело не только к потере многими украинцами жилья, но и огромного количества другого имущества, в частности, транспортных средств. Возможно ли сегодня получить компенсацию за уничтоженное авто — рассказывают специалисты Юрсоветчик.

«И сразу спойлер: нет, к сожалению, на сегодняшний день нет отдельного законодательного регулирования компенсации за уничтоженные транспортные средства», — говорят эксперты.

Но есть ли пути возможные пути решения этого вопроса?

Первое, что Юридический советчик для ВПЛ может порекомендовать владельцам уничтоженных/поврежденных транспортных средств — фиксировать этот факт.

Как это сделать?

осуществить фото- и/или видеофиксацию факта уничтожения/повреждения (желательно с привязкой к местности, домам, другим ориентирам);

по возможности получить письменные объяснения не менее 2-х свидетелей;



сохранить новости или ссылки на публикации в СМИ, которые освещали соответствующее событие;



обратиться в правоохранительные органы, в частности, по номеру 102 (полиция) или 0 800 500 021 (СБУ), для уведомления о совершении уголовного нарушения или подав заявление для фиксации факта повреждения имущества путем составления протокола осмотра места происшествия и внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР);



принять меры по определению размера ущерба (например, самостоятельно заказать автотовароведческую экспертизу, сохранить возможные квитанции, чеки, акты выполненных работ, другие документы по расходам, понесенным владельцем авто в связи с его повреждением, настаивать на проведении автотовароведческой экспертизы в рамках уголовного производства на основании п. 6 ч. 2 ст. 242 УПК Украины для определения размера материального ущерба (за счет государственного бюджета)).



Возможно ли получить страховое возмещение?

Важно понимать, что по общему правилу, предусмотренному п. 32.9 ст. 32 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», страховщик или МТСБУ не возмещает ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, если оно произошло в результате массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, военных конфликтов, террористических актов, стихийного бедствия, взрыва боеприпасов, пожара транспортного средства, не связанного с этим происшествием.

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Поэтому получить страховое возмещение можно только в том случае, если это прямо предусмотрено договором имущественного страхования, когда речь идет о страховании интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом.

Важно! Договор страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС не является договором имущественного страхования. Поэтому если Вы застраховали только свою гражданско-правовую ответственность, то в случае уничтожения или повреждения Вашего ТС в результате войны страховая не будет ничего возмещать.

Возможно ли взыскать причиненный ущерб в судебном порядке?

Возможно получить положительное судебное решение о возмещении ущерба, а также моральной компенсации. Как свидетельствует анализ судебной практики, в последнее время украинские суды выносят много решений в пользу истцов (а это, в основном, пострадавший от войны отечественный бизнес). Однако, к сожалению, открытым остается вопрос о реальном исполнении этих судебных решений.

«И еще один важный момент. На сегодняшний день существует зарегистрированный законопроект № 11 147, который определяет принципы предоставления государством компенсации за повреждение и уничтожение автомобилей в результате войны. Он предусматривает, что физические и юридические лица, их наследники и правопреемники смогут получить компенсации за поврежденные и уничтоженные автобусы, грузовые и легковые автомобили, прицепы, полуприцепы. Владельцы этих транспортных средств смогут подать свои заявления о компенсации в специальные комиссии, которые должны быть созданы в территориальных общинах», — подытоживают специалисты.

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