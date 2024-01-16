Правительство изменило порядок предоставления компенсаций по программе єВідновлення — Finance.ua

Правительство изменило порядок предоставления компенсаций по программе єВідновлення Сегодня 17:04 — Личные финансы

Правительство изменило порядок предоставления компенсаций по программе єВідновлення

Правительство утвердило постановление, которым усовершенствуется механизм реализации программы єВідновлення.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня принимаем постановление, которым усовершенствуется механизм реализации программы „єВідновлення“», — заявил Шмыгаль.

Предусматриваются следующие изменения:

упрощение процедуры прекращения права собственности на уничтоженный объект;

улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией;

наличие четкого алгоритма обжалования действий Комиссий;

обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

Как добавил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в Порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, в частности, уточнен термин «получатель компенсации».

Изменениями также усовершенствован механизм применения в формуле порядка показателя опосредованной стоимости, процедура очередности проведения выплат компенсации, механизм использования средств получателями субсидий.

Читайте также Как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення»

Кроме того, вводится процедура верификации и предоставляется возможность предоставления одного обращения о финансировании приобретения жилья при наличии нескольких жилищных сертификатов.

По его словам, правительство внесло изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення». В частности, эти изменения предусматривают возможность выпуска карт на специальные и текущие счета. Также дополнен список строительной продукции, которую получатель компенсации может приобрести для текущего или капитального ремонта поврежденного жилья.

Для чего это нужно

Главная цель — устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья.

Сколько украинцев уже получили компенсации

Как сообщил премьер-министр, уже более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили от государства выплаты на 3,2 млрд грн.

В общей сложности по этому компоненту программы поступило более 67 тыс. заявок. Больше всего из Харьковщины, Киевщины и Николаевщины.

Читайте также єВідновлення: украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦПАУ и нотариуса

«По второму компоненту программы — уничтоженное имущество — зарегистрировано 8,4 тысячи заявок. Сгенерировано более 2 тысяч жилых сертификатов на почти 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано. Это значит, что их владельцы скоро приобретут свое жилье», — заметил Денис Шмыгаль.

Напомним, в 2024 году запланированы выплаты компенсаций владельцам разрушенных частных домов, а также тем, кто отремонтировал поврежденное жилье за ​​свой счет. Также идет работа над распространением программы компенсаций за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях.

Программу єВідновлення неоднократно пытались использовать граждане, для которых по закону эта компенсация не предусмотрена. Большинство злоупотреблений удается предотвратить, но на этапе разработки сейчас несколько важных новшеств, которые сделают программу еще более прозрачной.

Справка Finance.ua:

компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению;

если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе єВідновлення выделит вам средства на его ремонт;

сейчас действуют два этапа таких компенсаций: средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен); средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.