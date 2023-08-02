Правительство изменило даты выплат переселенцам — Finance.ua

Правительство изменило даты выплат переселенцам Сегодня 15:48 — Личные финансы

Правительство изменило даты выплат переселенцам

С августа выплаты денежной помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться в два периода — до 15 и 28 числа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Согласно Постановлению КМУ от 11 июля 2023 года № 709, которое разработало Минсоцполитики, изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа», — сказано в сообщении.

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Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Напомним, на выплаты внутриперемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн.

Также Кабинет Министров отсрочил нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью. С 1 августа 2023 года украинцы, проживающие за границей и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица, больше не должны были претендовать на эти средства. Но правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.

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