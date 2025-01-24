Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми — Finance.ua

Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми Сегодня 09:46 — Личные финансы

Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми, freepik

Правительство начинает новые социальные программы и расширяет уже существующие, чтобы охватить помощью как можно больше украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины на совещании с министерствами социальной политики, образования и науки и здравоохранения.

Чиновники обсудили мероприятия по комплексной поддержке семей, в частности инициативы на всех этапах родительства — от беременности до обучения ребенка в школе.

«Наша цель — создать все необходимые условия для родителей, чтобы они могли свободно не только ухаживать за ребенком, но и работать», — отметил глава правительства.

По итогам совещания премьер-министр поручил министерствам разработать комплексную стратегию поддержки родительства.

Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

Выплата денежной компенсации за «Пакет малыша» с 2025 года будет производиться на постоянной основе. Пилотный проект работал в течение 2020−2024 годов.

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