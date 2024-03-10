Прага выделит средства для интеграции украинских студентов в местные учебные заведения — Finance.ua

Прага выделит средства для интеграции украинских студентов в местные учебные заведения
Украинских студентов решила финансово поддержать мэрия Праги, чтобы интегрировать украинскую молодежь в чешские высшие и средние учебные заведения. На это будет выделено более 52 тысяч евро.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Отмечается, что Прага предоставит средства организации Post Bellum, которая занимается реализацией образовательных и адаптационных программ для украинской молодежи, которую не приняли на обучение в чешские учебные заведения.
Цель программы — подготовить украинскую молодежь к поступлению и дальнейшему обучению в средних и высших учебных заведениях Чехии.
В издании говорится, что чешская система образования отличается от украинской. Поэтому эксперты убеждены, что украинским ученикам нужно как можно лучше в нее интегрироваться.
По оценке специалистов, не все дети достаточно владеют чешским языком или незнакомы со спецификой чешского среднего образования, например, с типами учебных заведений и условиями поступления в них.
Справка Finance.ua:
- По данным исследования, 58% украинских беженцев планируют остаться в Чехии на следующие два года. Это свидетельствует о готовности граждан Украины интегрироваться в чешское общество.
- причиной желания остаться в стране является затяжная война и нестабильность в Украине;
- вернуться в Украину больше всего хотят украинцы, плохо владеющие чешским языком (54%), а также те, кто имеет самые низкие доходы (47%).
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