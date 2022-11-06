Поступления растут: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц — Finance.ua

Поступления растут: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц Сегодня 19:01 — Личные финансы

Поступления растут: сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2022 составил 1,148 млрд долларов. Это на 0,7% больше, чем годом ранее (1,140 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют Национальный банк Украины.

По данным НБУ за январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее (10,348 млрд долларов).

Отметим, трудовые мигранты 2021 года перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

международные поставщики услуг обязались способствовать уменьшению стоимости перевода средств в Украину. Их совместное заявление было подписано по инициативе Европейской Комиссии в ходе круглого стола 27 сентября в Брюсселе;

в октябре ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

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