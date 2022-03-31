После войны в Украине возрастет спрос на жилье, но есть нюансы — прогноз

Сегодня 14:00 — Недвижимость

Эксперты не берутся подробно прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости по окончании войны в Украине, поскольку непонятны масштабы разрушений в городах.

Прогнозировать что-либо сегодня совершенно невозможно, говорит сайту « Сегодня » аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

«Мы видим, что из-за эвакуации населения дорожает аренда квартир на западе страны и в Киеве, который используют как перевалочный пункт. Арендуют сейчас главным образом посуточно, как раз из-за неопределенности. Найти свободную квартиру крайне сложно, так что остается надеяться только на помощь правительства и скорое окончание войны», — объяснил он.

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По словам эксперта, после окончания боевых действий спрос на жилье у украинцев будет значительным, а иностранные граждане покупать жилье в Киеве будут гораздо реже, чем было до войны.

"Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, — говорит Родлер.

Он также рассказал, что из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке не представляется возможным.

«После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств об упорном желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет», — говорит эксперт.

Родлер прогнозирует рост цен на стройматериалы, который в свою очередь спровоцирует удорожание строительных работ и влияние как на объем предложения нового жилья, так и его стоимость.

«Инфляция оказывала свое влияние и в предыдущие годы (в крупных городах квартиры подорожали за два года почти на 50%), но сейчас ситуация еще хуже за счет глобальной обстановки. Жилищный кризис вполне реален в текущих условиях, однако остаются надежды на материальную помощь со стороны западных партнеров и стимулирующих программ украинского правительства, которые позволят закрыть жилищный вопрос без серьезных потерь для нуждающихся», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Украинцам компенсируют разрушенные войной квартиры и дома, но не деньгами. Законопроектом предусмотрено также, что человек сможет выбирать город, где он хочет поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре.

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