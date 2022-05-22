Португалия предоставит Украине финансовую помощь — Finance.ua

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Португалия предоставит Украине финансовую помощь

Сегодня 03:47Казна и Политика
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Португальская Республика предоставит Украине финансовую помощь.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Антониу Кошта в Киеве.
Глава государства отметил, что это первый визит премьер-министра Португалии в Украину за период независимости. Он также отметил важность того, что визит проходит в День Европы.
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Зеленский подчеркнул, что переговоры с Кошта были весьма плодотворными.
«Ценю готовность оказывать финансовую помощь нашему государству. Соответствующие договоренности о выделении Португалией финансовой помощи будут сегодня формализованы на правительственном уровне», — отметил Президент.
Кроме того, сообщил он, во время встречи обсуждались вопросы дальнейшей оборонной помощи, а также привлечение к ответственности российских военных преступников. Зеленский отметил, что португальский премьер посетил Ирпень в Киевской области, чтобы увидеть последствия действий захватчиков.
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По словам главы государства, среди тем переговоров также было усиление санкционного давления на россию, в том числе введение эмбарго на российскую нефть в пределах шестого пакета европейских санкций.
Кроме того, Зеленский сообщил, что обсуждался вопрос европейской интеграции Украины. Президент констатировал, что португальцы почти единодушно поддерживают членство Украины в ЕС — за это выступают 87% граждан. Зеленский выразил надежду на то, что на заседании Европейского совета в июне прозвучит и государственный голос Португалии в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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В ходе встречи обсуждалось также привлечение Португалии к послевоенному восстановлению Украины, отметил Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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