Португалия предоставит Украине финансовую помощь — Finance.ua

Португалия предоставит Украине финансовую помощь

Сегодня 03:47 — Казна и Политика

Португальская Республика предоставит Украине финансовую помощь.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Антониу Кошта в Киеве.

Глава государства отметил, что это первый визит премьер-министра Португалии в Украину за период независимости. Он также отметил важность того, что визит проходит в День Европы.

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Зеленский подчеркнул, что переговоры с Кошта были весьма плодотворными.

«Ценю готовность оказывать финансовую помощь нашему государству. Соответствующие договоренности о выделении Португалией финансовой помощи будут сегодня формализованы на правительственном уровне», — отметил Президент.

Кроме того, сообщил он, во время встречи обсуждались вопросы дальнейшей оборонной помощи, а также привлечение к ответственности российских военных преступников. Зеленский отметил, что португальский премьер посетил Ирпень в Киевской области, чтобы увидеть последствия действий захватчиков.

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По словам главы государства, среди тем переговоров также было усиление санкционного давления на россию, в том числе введение эмбарго на российскую нефть в пределах шестого пакета европейских санкций.

Кроме того, Зеленский сообщил, что обсуждался вопрос европейской интеграции Украины. Президент констатировал, что португальцы почти единодушно поддерживают членство Украины в ЕС — за это выступают 87% граждан. Зеленский выразил надежду на то, что на заседании Европейского совета в июне прозвучит и государственный голос Португалии в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В ходе встречи обсуждалось также привлечение Португалии к послевоенному восстановлению Украины, отметил Президент.

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