Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд — Finance.ua
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Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд

Сегодня 14:10Казна и Политика
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Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрдБайден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд
Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов.
Об этом сообщил Белый дом.
Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект привезли ему сюда для подписи из США.

Что предполагает документ

Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.
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По данным издания The Washington Post, в нем также предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства. Именно поэтому быстрое подписание законопроекта является таким неотложным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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