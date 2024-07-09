Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса — Finance.ua

Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса
Компания Porsche сокращает производство электромобиля Taycan из-за замедления продаж и общего снижения спроса на электромобили.
По результатам 2023 года Taycan разошелся по миру тиражом более чем в 40 000 экземпляров. Однако в отчете немецкого автопроизводителя утверждается, что, как и многие другие электромобили, спрос на него падает.
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Издание Stuttgarter Nachrichten считает, что завод в Цуффенхаузене, где строят Taycan, в скором времени перейдет на односменный режим в ответ на более низкий, чем ожидалось, спрос. Считается, что Porsche ведет переговоры с местным рабочим советом, и ожидается, что переход не приведет к потере рабочих мест.
Продажи электромобилей в Германии за первые шесть месяцев 2024 года упали на 16,4%. Кроме того, китайский рынок высыхает для Taycan из-за роста количества более дешевых электромобилей, изготовленных в Китае. Немецкое издание добавляет, что по данным нескольких опросов, китайские покупатели хотят покупать роскошные немецкие модели с двигателями внутреннего сгорания, а не с электрическими силовыми агрегатами.
Считается, что выход на мировые рынки электрического кроссовера Porsche Macan Electric должен помочь автопроизводителю поднять продажи авто на электротяге. Он будет дешевле, чем Taycan, и будет продаваться в том числе и в Китае.
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