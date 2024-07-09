Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса

Технологии&Авто
12
Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса
Porsche сокращает производство Taycan из-за падения спроса
Компания Porsche сокращает производство электромобиля Taycan из-за замедления продаж и общего снижения спроса на электромобили.
По результатам 2023 года Taycan разошелся по миру тиражом более чем в 40 000 экземпляров. Однако в отчете немецкого автопроизводителя утверждается, что, как и многие другие электромобили, спрос на него падает.
Читайте также
Издание Stuttgarter Nachrichten считает, что завод в Цуффенхаузене, где строят Taycan, в скором времени перейдет на односменный режим в ответ на более низкий, чем ожидалось, спрос. Считается, что Porsche ведет переговоры с местным рабочим советом, и ожидается, что переход не приведет к потере рабочих мест.
Продажи электромобилей в Германии за первые шесть месяцев 2024 года упали на 16,4%. Кроме того, китайский рынок высыхает для Taycan из-за роста количества более дешевых электромобилей, изготовленных в Китае. Немецкое издание добавляет, что по данным нескольких опросов, китайские покупатели хотят покупать роскошные немецкие модели с двигателями внутреннего сгорания, а не с электрическими силовыми агрегатами.
Читайте также
Считается, что выход на мировые рынки электрического кроссовера Porsche Macan Electric должен помочь автопроизводителю поднять продажи авто на электротяге. Он будет дешевле, чем Taycan, и будет продаваться в том числе и в Китае.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.