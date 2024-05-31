Porsche назвала цены на гибридный 911 (фото) — Finance.ua

Porsche назвала цены на гибридный 911 (фото) Сегодня 03:30 — Технологии&Авто

Porsche назвала цены на гибридный 911 (фото)

Porsche обычно любит вносить много изменений, когда обновляет автомобили, но даже по критериям производителя обновленный 911 — это нечто принципиально новое — 911 стал гибридом.

Новая модель Carrera GTS сочетает фирменный шестицилиндровый двигатель 911 с задним расположением электрического двигателя и электрического турбокомпрессора, что повышает мощность до 532 лошадиных сил. Он должен поступить в продажу до конца текущего года.

Стоимость нового 911 Carrera в кузове купе — от 6 306 825 гривен, а 911 Carrera GTS Coupé - от 8 359 290 гривен. Поставки 911 Carrera начнутся в конце лета, а 911 Carrera GTS — в конце 2024 года.

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Carrera GTS использует новый 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель вместо старого 3,0-литрового двигателя (который будет использоваться в других моделях 911). Сам по себе этот двигатель выдает 478 л.с., что на 5 л.с. больше, чем у предыдущего двигателя GTS. Гибридная система позволяет Porsche отказаться от двойного турбонаддува в пользу одного электрического турбокомпрессора. Это сродни традиционному турбокомпрессору с выхлопными газами, но с двигателем мощностью 11 кВт (14,7 л.с.) на валу между турбиной и компрессором. Этот двигатель может очень быстро раскручивать турбонаддув для быстрой реакции, значительно минимизируя задержку турбонаддува, но также может возвращать питание в 400-вольтовый аккумулятор.

Также имеется тяговый двигатель мощностью 32,6 л.с., зажатый между шестиступенчатой ​​коробкой передач и восьмиступенчатой ​​коробкой с двойным сцеплением. Оба они питаются от очень маленькой батареи емкостью 1,9 кВт-ч, которая находится под передним капотом, где обычно размещается 12-вольтовая батарея в других моделях 911. Аккумулятор на 12 вольт, в свою очередь, перемещается в отсек за задней полкой.

В общем, новая Carrera GTS весит на 47 кг больше, чем предыдущая модель, и частично это связано с дополнительным стандартным оборудованием, включая рулевое управление задними колесами, но добавленная мощность с лихвой компенсирует это. Это первая модель 911 Carrera, которая разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды. Согласно характеристикам, ускорение занимает 2,9 секунды.

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