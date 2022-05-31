«Пополнение на кассе»: ПриватБанк запустил новую услугу — Finance.ua
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«Пополнение на кассе»: ПриватБанк запустил новую услугу

Сегодня 11:02Финтех и Карты
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«Пополнение на кассе»: ПриватБанк запустил новую услугу«Пополнение на кассе»: ПриватБанк запустил новую услугу
ПриватБанк запустил в Украине сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сервис ПриватБанка «Пополнение на кассе» позволяет пополнять карты украинских банков вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек.

Как воспользоваться услугой

Через сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн. Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. Комиссия за такую услугу — 0,5% от суммы пополнения.
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Где работает услуга

Пилотный проект сервиса «Пополнение на кассе» работает на кассах магазинов сети «Сим23» во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах страны. Вскоре такой удобный сервис появится и в других торговых сетях.

Справка Finance.ua:

  • с 25 мая государственный ПриватБанк вернул услуги мгновенной рассрочки и оплаты по частям;
  • ПриватБанк с 1 июня снимает льготные условия по своим кредиткам;
  • Также банк запустил технологию голосовой биометрии для быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки. Это позволит упростить обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Finance.ua
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