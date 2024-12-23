💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы — Finance.ua
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💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы

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💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы
💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы
🚘 Когда ломается авто в Украине — это беда, а когда за границей — это конкурс на знание языка мимики и жестов.
Finance.ua объединились с Антишколой и создали помощник автомобилиста за рубежом на английском языке, чтобы вы всегда могли описать проблему и получить помощь.
В помощнике вы найдете:
⚙️ топ-10 самых популярных проблем на дороге;
💁‍♀️ популярные проблемы на дороге. Вспомогательные фразы на английском;
🧚 специальные предложения от Finance.ua и Антишколы;
🚙 описание общего строения автомобиля на двух языках;
🌎 словосочетания и слова для решения популярных проблем;
📄 что делать в случае ДТП: пошаговая инструкция.
👉 ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩНИК АВТОМОБИЛИСТА
‼️Перед выездом за границу обязательно позаботьтесь о страховании автомобиля ЗЕЛЕНАЯ КАРТА.
🎁 Дарим вам кешбэк 10% от стоимости полиса на банковскую карту по промокоду DEC12.
По материалам:
Finance.ua
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