💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы — Finance.ua

💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы Сегодня 13:15 — Страхование

💡 Помощник автомобилиста за рубежом от Finance.ua и Антишколы

🚘 Когда ломается авто в Украине — это беда, а когда за границей — это конкурс на знание языка мимики и жестов.

Finance.ua объединились с Антишколой и создали помощник автомобилиста за рубежом на английском языке, чтобы вы всегда могли описать проблему и получить помощь. чтобы вы всегда могли описать проблему и получить помощь.

В помощнике вы найдете:

⚙️ топ-10 самых популярных проблем на дороге;

💁‍♀️ популярные проблемы на дороге. Вспомогательные фразы на английском;

🧚 специальные предложения от Finance.ua и Антишколы;

🚙 описание общего строения автомобиля на двух языках;

🌎 словосочетания и слова для решения популярных проблем;

📄 что делать в случае ДТП: пошаговая инструкция.

‼️Перед выездом за границу обязательно позаботьтесь о страховании автомобиля ЗЕЛЕНАЯ КАРТА.

🎁 Дарим вам кешбэк 10% от стоимости полиса на банковскую карту по промокоду DEC12.

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