Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика) — Finance.ua

Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика) Сегодня 13:04 — Личные финансы

Международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны. На сегодняшний день совместно с Правительством Украины реализуются три таких программы, пишет Правительственный портал.

Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев.

Где получить

Денежную помощь можно получить как на банковский счет, так и наличными в государственных банках или на Укрпочте.

С более подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.

Справка Finance.ua:

Денежная помощь ADRA Ukraine: кто и как может получить.

Где украинцы могут получить денежную помощь во время войны: список организаций.

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