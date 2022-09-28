Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика) — Finance.ua
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Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика)

Личные финансы
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Международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны. На сегодняшний день совместно с Правительством Украины реализуются три таких программы, пишет Правительственный портал.
Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев.
Где получить
Денежную помощь можно получить как на банковский счет, так и наличными в государственных банках или на Укрпочте.
С более подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.
Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика)
Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика)
Помощь от международных организаций: кто может получить (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Где украинцы могут получить денежную помощь во время войны: список организаций.

Финансовая помощь от государства: кто и на что может рассчитывать 👛

По материалам:
Finance.ua
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