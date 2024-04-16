Польские фермеры за сутки не пропустили ни одного грузовика на трех пунктах пропуска — Finance.ua
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Польские фермеры за сутки не пропустили ни одного грузовика на трех пунктах пропуска

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Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска — «Ягодин», «Рава-Русская» и «Угринов». Через эти три пункта польские протестующие за прошлые сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.
Об этом сообщил в комментарии Укринформ спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, через «Угринов» протестующие также не пропустили ни одного автомобиля в сторону Украины. Через «Ягодин» протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки.
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За прошедший день таких было 70, при том что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.
По состоянию на утро 16 апреля на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в общей сложности находилось около 600 грузовиков.
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Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.
Также сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска «Краковец» и «Шегини» — 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.
По материалам:
Укрінформ
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