После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы — Высоцкий Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина и Польша провели продолжительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, после которых появился сдержанный оптимизм по поводу разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.

Украина и Польша пытаются решить спорные вопросы. Представители обеих стран провели дискуссии с участием профильных ассоциаций, что создало сдержанный оптимизм по поводу будущего сотрудничества. Об этом сообщает Мы-Украина.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий выразил сдержанный оптимизм по решению долговременной проблемы между Украиной и Польшей.

По его словам, после продолжительных переговоров представителей обеих стран, включая производителей профильных ассоциаций, состоялась широкая и откровенная дискуссия, создавшая основу для сотрудничества и договоренностей.

«Очень важно, что действительно был прямой диалог. Сами переговоры продолжались более 5 часов, и это была не просто политическая встреча, ведь в ней принимали участие представители производителей с обеих сторон. Это впервые, когда столь широкая, откровенная, профильная и профессиональная дискуссия состоялась между обеими странами» — заявил Тарас Высоцкий.

Он также отметил, что обе стороны понимают важность сотрудничества и договоренностей для достижения лучшего результата.

Согласно его словам, следующая встреча между Ассоциациями состоится уже 5 апреля, а широкая встреча, которая будет рассматривать параметры сотрудничества, планируется на середину-вторую половину апреля.

Это задача на апрель. Будет все делаться, чтобы максимально быстро в первые недели апреля это реализовать.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.