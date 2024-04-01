После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы — Высоцкий — Finance.ua
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После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы — Высоцкий

Казна и Политика
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Украина и Польша провели продолжительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, после которых появился сдержанный оптимизм по поводу разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.
Украина и Польша пытаются решить спорные вопросы. Представители обеих стран провели дискуссии с участием профильных ассоциаций, что создало сдержанный оптимизм по поводу будущего сотрудничества. Об этом сообщает Мы-Украина.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий выразил сдержанный оптимизм по решению долговременной проблемы между Украиной и Польшей.
По его словам, после продолжительных переговоров представителей обеих стран, включая производителей профильных ассоциаций, состоялась широкая и откровенная дискуссия, создавшая основу для сотрудничества и договоренностей.
«Очень важно, что действительно был прямой диалог. Сами переговоры продолжались более 5 часов, и это была не просто политическая встреча, ведь в ней принимали участие представители производителей с обеих сторон. Это впервые, когда столь широкая, откровенная, профильная и профессиональная дискуссия состоялась между обеими странами» — заявил Тарас Высоцкий.
Он также отметил, что обе стороны понимают важность сотрудничества и договоренностей для достижения лучшего результата.
Согласно его словам, следующая встреча между Ассоциациями состоится уже 5 апреля, а широкая встреча, которая будет рассматривать параметры сотрудничества, планируется на середину-вторую половину апреля.
Это задача на апрель. Будет все делаться, чтобы максимально быстро в первые недели апреля это реализовать.
По материалам:
УНН
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