Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд — Finance.ua
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Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд

Фондовый рынок
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Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд
Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд
Польская энергетическая компания Orlen SA объявила о прекращении реализации своего крупнейшего нефтехимического проекта Olefin III. Решение утверждено Наблюдательным советом компании 11 декабря 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проект стал неприбыльным из-за заниженных инвестиций, недооцененных капитальных затрат и неправильной оценки инфраструктуры и затрат, что подняло его стоимость в пять-шесть раз до 45−51 млрд злотых ($11−12 млрд), заявило руководство компании.
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К концу третьего квартала 2024 года Orlen уже потратила 12,6 млрд злотых ($3,15 млрд) на проект. Решение прекратить его реализацию в текущем объеме имеет целью минимизировать потенциальные убытки компании, вызванные ошибочными решениями предыдущего руководства.
Orlen планирует использовать часть построенной инфраструктуры для нового проекта в рамках инициативы «Новая нефтехимия». Предполагается строительство установки по производству этилена мощностью до 740 000 тонн в год, которое должно быть завершено не ранее 2030-го
Компания будет сосредоточена на переговорах с подрядчиками для согласования новых графиков реализации и решения конструктивных и технических проблем блока ISBL, которые могут повлиять на сроки выполнения. До сентября 2025 года будет представлен обновленный бюджет и оптимизированный график проекта.
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Olefins, задуманный как крупнейший нефтехимический проект в Европе за последние годы, должен был обеспечить производство пластиков для таких изделий, как пакеты, бутылки, трубы и контейнеры.
Первоначально завершение проекта планировалось на 2024-й, но теперь его реализация перенесена как минимум до 2030 года. Расходы на проект выросли более чем в три раза из-за плохой планировки, заявили в компании.
Orlen привлек консультантов из EY и Bain для предоставления рекомендаций по дальнейшему развитию проекта, а в ноябре компания приняла решение не завершать его в той форме, которую предусматривали предыдущие руководители.
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После смены правительства на прошлогодних выборах руководство государственной компании было постепенно заменено.
По материалам:
Forbes.ua
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