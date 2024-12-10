Мировые энергогиганты создают глобальный проект с миллиардными инвестициями — Finance.ua
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Мировые энергогиганты создают глобальный проект с миллиардными инвестициями

Энергетика
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Британский энергогигант British Petroleum (ВР) и крупнейший производитель электроэнергии Японии Jera Co. объявили об объединении своих активов в морской ветроэнергетике с инвестициями в $5,8 млрд.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Новая компания — JERA Nex bp — должна вернуть импульс мировой ветроэнергетике, переживающей период сокращения инвестиций и сворачивания крупных проектов. Отрасль столкнулась с резким ростом расходов, что изменило инвестиционные планы некоторых крупнейших мировых игроков, включая ВР.
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British Petroleum объявила, что отказывается от своей стратегии снизить до 2030 года добычу нефти и газа на 40% и параллельно увеличить мощности ВИЭ. Компания признала, что ее стратегия энергетического перехода на более экологическое производство энергии негативно влияет на стоимость акций компании.
Объединение с Jera позволит британской компании вернуться к наращиванию мощностей в возобновляемой энергетике и завершить два крупных проекта в морской ветрогенерации на 8 ГВт за $1,2 млрд.
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Помимо британских проектов, JERA Nex bp будет развивать ветроэнергетику в Австралии и Японии.
Компания Jera была создана в 2015 году как совместное предприятие японских энергокомпаний Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co. Планировалось, что Jera станет одним из самых больших в мире покупателей сжиженного природного газа. В мае компания заявляла, что планирует инвестировать в СПГ, возобновляемые источники энергии и водород.
По материалам:
НВ
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