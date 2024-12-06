Сербия планирует продолжить покупать газ в россии Сегодня 20:20 — Энергетика

Сербия ведет переговоры с россией о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте, и стремится сохранить объемы поставок на уровне действующего соглашения с Газпромом.

Об этом пишет Bloomberg.

Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что благодаря «крепким отношениям» с москвой, страна имеет «очень выгодную позицию для обсуждения экономических вопросов и газового соглашения с россией».

Читайте также С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится — Минэнерго

Сербия потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, и около двух третей этого объема получает от российского «Газпрома» по выгодным ценам. Несмотря на это, страна работает над диверсификацией источников энергии, закупая газ у Азербайджана и открыв новый маршрут к терминалу сжиженного природного газа в Греции.

Страна знает об изменениях в порядке оплаты поставок российского газа, которые правитель рф владимир путин внес 5 декабря.

Читайте также Как прекращение транзита газа через Украину отразится на ценах в Европе

«Что касается платежей, то мы сделаем все, о чем договоримся с россией. Я абсолютно уверен, что мы подпишем новое соглашение очень скоро, что у нас будут прекрасные условия», — заявил Вулин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.