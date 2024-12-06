Сербия планирует продолжить покупать газ в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сербия планирует продолжить покупать газ в россии

Энергетика
20
Сербия ведет переговоры с россией о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте, и стремится сохранить объемы поставок на уровне действующего соглашения с Газпромом.
Об этом пишет Bloomberg.
Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что благодаря «крепким отношениям» с москвой, страна имеет «очень выгодную позицию для обсуждения экономических вопросов и газового соглашения с россией».
Читайте также
Сербия потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, и около двух третей этого объема получает от российского «Газпрома» по выгодным ценам. Несмотря на это, страна работает над диверсификацией источников энергии, закупая газ у Азербайджана и открыв новый маршрут к терминалу сжиженного природного газа в Греции.
Страна знает об изменениях в порядке оплаты поставок российского газа, которые правитель рф владимир путин внес 5 декабря.
Читайте также
«Что касается платежей, то мы сделаем все, о чем договоримся с россией. Я абсолютно уверен, что мы подпишем новое соглашение очень скоро, что у нас будут прекрасные условия», — заявил Вулин.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.