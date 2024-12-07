Турция увеличит мощность «зеленой» энергетики, чтобы нарастить экспорт энергоносителей в Европу — Finance.ua

Турция увеличит мощность «зеленой» энергетики, чтобы нарастить экспорт энергоносителей в Европу Сегодня 23:19 — Энергетика

Турция увеличит мощность «зеленой» энергетики, чтобы нарастить экспорт энергоносителей в Европу

Турция намерена наращивать экспорт энергоносителей в Европу, увеличив мощность «зеленой» энергетики в четыре раза.

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает TRT Haber.

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«Турция имеет климатические и трансформационные цели (в энергетике — ред.), отрасль должна быть готова увеличить экспорт в Европу. Турция планирует увеличить мощность своей ветровой и солнечной энергетики с 30 до 120 гигаватт», — сказал Байрактар.

По его словам, Великобритания готова предоставить 2 млрд фунтов Турции на увеличение мощности «зеленой» энергетики и заинтересована в проекте малых ядерных реакторов.

«Мы работаем над ядерной энергетической программой мощностью 20 тысяч мегаватт. Мы стремимся получить 5 тысяч мегаватт из этого объема за счет малых модульных ядерных реакторов», — сказал Байрактар.

Он отметил, что в следующем году Турция намерена создать правовую базу для малых модульных ядерных реакторов.

Укрінформ По материалам:

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