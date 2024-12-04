Сибига и Блинкен подписали Меморандум об устойчивости энергосистемы: Украина получит $825 млн — Finance.ua

Сибига и Блинкен подписали Меморандум об устойчивости энергосистемы: Украина получит $825 млн Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украине срочно требуются дополнительные 19 систем противовоздушной обороны для защиты определенных украинских стратегических энергетических объектов. Украина уже направила партнерам конкретный список потребностей.

«Нам срочно нужны дополнительные 19 систем ПВО для защиты определенных наших энергетических стратегических объектов. Мы уверены, что с помощью наших союзников мы переживем зиму, получив эти системы для надлежащей защиты этих 19 объектов» — во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе сказал Сибига.

Глава МИД заявил, что Украине нужны «сильные решения» для укрепления украинских возможностей. Этот вопрос будут обсуждать с ближайшими союзниками.

Сибига отметил, что россия пытается превратить энергетику в оружие. Он подчеркнул:

Они пытаются отрезать нас от ядерной энергии. Они начали атаковать объекты ядерной энергии. Это тоже новая реальность этой российской агрессии… вот почему нам нужны сильные исторические решения вместо того, чтобы звонить по телефону путину или посещать москву.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Документ предусматривает возможность американской помощи на общую сумму в $825 млн.

Меморандум создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, восстановления ее критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу к низкоуглеродистой, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике.

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