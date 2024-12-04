Государственному кредитору энергоэффективности разрешили заниматься факторингом и лизингом — Finance.ua

Государственному кредитору энергоэффективности разрешили заниматься факторингом и лизингом Сегодня 10:48

Национальный банк Украины согласился расширить лицензию АО Фонд декарбонизации Украины на деятельность финансовой компании и включить дополнительные виды финансовых услуг, такие как факторинг и финансовый лизинг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 декабря 2024 года на основе заявления и документов.

Отмечается, что согласно решению комитета от 26 августа 2024 года Фонду декарбонизации Украины была выдана лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Одновременно обществу присвоен статус финансового учреждения.

О «Фонде декарбонизации Украины»

Акционерное общество «Фонд декарбонизации Украины» создано в 2012 году. С 24 января 2024 года 100% акций принадлежат государству в лице Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Цель его деятельности — стимулирование реализации энергоэффективных мер, внедрение энергосервиса, увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, а также сокращение выбросов углерода.

Кроме того, компания способствует финансовому обеспечению реализации государственных целевых программ в этих областях и предоставляет производственные и научно-технические услуги.

Недавно «Фонд декарбонизации Украины» уже выдал кредиты на реализацию семи энергоэффективных проектов объемом 21 млн грн. На рассмотрении находится еще 21 проект на 320 млн грн.

Діло По материалам:

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