Государственному кредитору энергоэффективности разрешили заниматься факторингом и лизингом — Finance.ua
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Государственному кредитору энергоэффективности разрешили заниматься факторингом и лизингом

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Национальный банк Украины согласился расширить лицензию АО Фонд декарбонизации Украины на деятельность финансовой компании и включить дополнительные виды финансовых услуг, такие как факторинг и финансовый лизинг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 декабря 2024 года на основе заявления и документов.
Отмечается, что согласно решению комитета от 26 августа 2024 года Фонду декарбонизации Украины была выдана лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Одновременно обществу присвоен статус финансового учреждения.

О «Фонде декарбонизации Украины»

Акционерное общество «Фонд декарбонизации Украины» создано в 2012 году. С 24 января 2024 года 100% акций принадлежат государству в лице Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).
Цель его деятельности — стимулирование реализации энергоэффективных мер, внедрение энергосервиса, увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, а также сокращение выбросов углерода.
Кроме того, компания способствует финансовому обеспечению реализации государственных целевых программ в этих областях и предоставляет производственные и научно-технические услуги.
Недавно «Фонд декарбонизации Украины» уже выдал кредиты на реализацию семи энергоэффективных проектов объемом 21 млн грн. На рассмотрении находится еще 21 проект на 320 млн грн.
По материалам:
Діло
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