Украина планирует построить десять малых модульных реакторов — Finance.ua

Украина планирует построить десять малых модульных реакторов Сегодня 05:38 — Энергетика

Украина планирует до 2050 года построить десять малых модульных реакторов, добавив таким образом в энергосистему 3000 МВт мощности.

Об этом рассказал в комментарии для программы « Энерго LIVE » руководитель Энергоатома Петр Котин.

«Мы видим, что у нас есть возможности и потребность в малых модульных реакторах на уровне до 3000 МВт», — сказал он и добавил, что Украине нужно будет построить 10 таких объектов.

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Энергоатом уже имеет ряд договоренностей с ведущими разработчиками малых модульных реакторов, в частности, с компанией Holtec International.

По словам Котина, многие компании в мире занимаются разработкой ММР, что свидетельствует о развитии атомных технологий.

В то же время руководитель Энергоатома отметил, что не может точно сказать, насколько безопасна эксплуатация малых модульных реакторов в условиях полномасштабной войны, однако, как утверждают разработчики, эти объекты являются более безопасными и меньшими по размеру, чем крупные атомные реакторы, а также могут работать там, где вообще нет сети.

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