Украина планирует построить десять малых модульных реакторов — Finance.ua
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Украина планирует построить десять малых модульных реакторов

Энергетика
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Украина планирует до 2050 года построить десять малых модульных реакторов, добавив таким образом в энергосистему 3000 МВт мощности.
Об этом рассказал в комментарии для программы «Энерго LIVE» руководитель Энергоатома Петр Котин.
«Мы видим, что у нас есть возможности и потребность в малых модульных реакторах на уровне до 3000 МВт», — сказал он и добавил, что Украине нужно будет построить 10 таких объектов.
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Энергоатом уже имеет ряд договоренностей с ведущими разработчиками малых модульных реакторов, в частности, с компанией Holtec International.
По словам Котина, многие компании в мире занимаются разработкой ММР, что свидетельствует о развитии атомных технологий.
В то же время руководитель Энергоатома отметил, что не может точно сказать, насколько безопасна эксплуатация малых модульных реакторов в условиях полномасштабной войны, однако, как утверждают разработчики, эти объекты являются более безопасными и меньшими по размеру, чем крупные атомные реакторы, а также могут работать там, где вообще нет сети.
По материалам:
Espreso.tv
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