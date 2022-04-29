Похитили телефон и теперь он в россии: как защитить личные данные — Finance.ua

Похитили телефон и теперь он в россии: как защитить личные данные

Сегодня 11:45 — Криминал

С начала военного нападения россии на Украину правоохранители постоянно фиксируют случаи мародерства, в том числе и похищение оккупантами гаджетов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Киберполиции Украины.

Эксперты международной IT-компании GlobalLogic рассказали, как защитить личную информацию на своих устройствах во время войны и что делать, если девайс утрачен.

Превентивные средства безопасности: биометрия лица, отпечаток пальца, пароли, двухфакторная аутентификация. Их важность отметили также эксперты Киберполиции и Министерства цифровой трансформации Украины.

Телефоны и ноутбуки — главное хранилище личной информации и конфиденциальных данных. Незащищенная техника может привести к потере не только семейных фото, но и доступа к банковским картам и важным документам.

Как защитить данные на телефоне или ноутбуке

Храните данные в облачных хранилищах. Они имеют опцию дополнительного шифрования, поэтому злоумышленник не сможет воспользоваться информацией. В случае потери девайса, пользователь сможет войти в хранилище другого устройства и удалить локальную копию всех файлов. Не храните всё в одном облаке. Разделите информацию между разными хранилищами, такими как ICloud, Google Drive, Microsoft OneDrive и т.д. Даже в случае взлома одного из облаков, злоумышленник не получит все ваши данные. Включайте двухфакторную аутентификацию в социальные сети и интернет-банкинг, пользуйтесь безопасными мессенджерами. В случае потери телефона похититель не сможет войти в аккаунт без доступа к SIM-карте, даже если угадает пароль.

Эксперты советуют регулярно менять пароли и использовать уникальные комбинации для разных аккаунтов, а также использовать биометрию лица и отпечаток пальца.

Что делать, если устройство все же похитили

В первую очередь украинцам, лишившимся своих гаджетов, советуют заблокировать SIM-карту, которая использовалась в устройстве.

Эксперты советуют изучить возможности операционной системы устройства — большинство современных систем позволяют удаленно удалить файлы или заблокировать доступ к телефону или ноутбуку.

«Каждая операционная система имеет свое руководство по безопасности. Например, android и iOS-устройство можно отследить по геолокации, если эта опция была включена — пользователь увидит, где последний раз было устройство, и сможет заблокировать к нему доступ. Для этого нужно зайти в аккаунт с другого девайса, также некоторые производители устройств позволяют удаленно удалить файлы», — добавляет Орхан Гасимов.

Если устройство украли, обязательно обратитесь в Национальную полицию Украины. Это можно сделать в ближайшем отделении полиции или позвонив на специальную линию 102.

Эта информация фиксируется и помогает правоохранительным органам в документировании военных преступлений и привлечении к ответственности российских захватчиков.

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