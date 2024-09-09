Почти на 50%: зарплата украинцев превысила довоенный уровень — Госстат (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Почти на 50%: зарплата украинцев превысила довоенный уровень — Госстат (инфографика)

Как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

Это почти на 50% (49,6%) выше, если сравнить с довоенным 2021 годом, тогда было 14 014 гривен.

Зарплата также выше и в долларовом эквиваленте — 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

При этом, как свидетельствуют данные Work.ua, с февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.

Наибольший рост зарплат в июне произошел в категории «Охрана, безопасность» (+9% к маю, 41 000 грн). Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 22 500 грн, +5% к маю;

«Продажа, закупка» — 27 000 грн, +4%;

«Финансы, банк» — 18 000 грн, +3%;

«Сфера обслуживания» — 18 500 грн, +3%;

«Бухгалтерия, аудит» — 19 000 грн, +3%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 19 000 грн, +3%.

Также предприниматели повышают зарплаты украинцам, испытывая нехватку рабочей силы.

Напомним, самые большие зарплаты могут получать в Киеве - здесь в среднем платят 24 500 грн.

Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн.

Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.

Городом с самой низкой средней зарплатой стали Сумы — 15 тыс. грн.

В каких отраслях самые высокие средние зарплаты

Высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры. Работники сферы информации и телекоммуникации — в первом квартале 2021-го средняя зарплата там составила 23,5 тысячи гривен, через год, несмотря на начало полномасштабной войны — 30,5 тысячи гривен. В первом квартале 2023-го работникам этой сферы платили в среднем 36,5 тысячи, в этом году — уже 49,5 тысячи гривен (+35,6%).

Справка Finance.ua:

Украинцы назвали приемлемый средний уровень заработной платы. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тыс. гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.

В предварительном прогнозе Минэкономики средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.

Получить заем до зарплаты вы можете на карту в Украине.

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