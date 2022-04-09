Почти 60% украинцев снова начали работать — опрос — Finance.ua
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Почти 60% украинцев снова начали работать — опрос

Сегодня 09:06Личные финансы
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Почти 60% украинцев снова начали работать — опросПочти 60% украинцев снова начали работать — опрос
К работе начинают возвращаться все больше людей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
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Пока среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 58% (в марте таких было 46%). В целом 29% работают в обычном режиме, 26% — частично или удаленно, 3% — начали работать на новой работе.
Инфографика: &laquo;Рейтинг&raquo; Инфографика: «Рейтинг»
41% потеряли работу во время войны (в марте было 53%). Больше всего тех, кто сейчас работает — в западных областях, тогда как только треть жителей на Востоке имеют работу, а остальные две трети — потеряли работу.
Инфографика: &laquo;Рейтинг&raquo; Инфографика: «Рейтинг»
Сменить место жительства пришлось 20% взрослого населения. Больше всего тех, кто был вынужден уехать с места жительства, в восточных регионах (46%). Также больше уехало молодежи (31%), старшим труднее покинуть свой дом (13%).
Кроме того, 81% поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, который продолжает работать в россии.
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По материалам: Finance.ua
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