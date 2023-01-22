Почему в Украине средний размер пенсии всего 112 евро — мнение экспертов Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Почему в Украине средний размер пенсии всего 112 евро — мнение экспертов

В Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро.

Об этом пишет Фокус.

Татьяна Сальникова, советниr Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, экс-замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции, говорит, что в Украине следует срочно вводить накопительный уровень пенсионной системы, поскольку демография в стране не позволяет функционировать солидарной пенсионной системе.

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«У нас большие демографические проблемы. Еще в 2003 году было ясно, что реформа нужна. Если у нас сегодня 10 млн 700 тыс. пенсионеров, то ровно столько же у нас и застрахованных лиц, за которых платят ЕСВ. Из них 8,5 млн — наемные работники, другие — ФЛП или люди, за которых государство платит ЕСВ. У нас уже работающих меньше, чем пенсионеров. При таких условиях или нужно половину зарплаты забирать, чтобы платить пенсии, или что-то другое. Потому и возникает потребность в накопительном уровне. Это нужно делать сегодня. Все равно солидарная система финансируется за счет дотаций ПФУ», — отметила Татьяна Сальникова.

По ее словам, демография в стране и раньше не позволяла создать базу для устойчивой солидарной системы, а война усугубила эти проблемы, потому что в Украине гибнут люди трудоспособного возраста, а также стране грозит кризис рождаемости.

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«Будет кризис рождаемости — об этом рассказывал директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Остро стоит и вопрос миграции. По данным комиссара ООН, 87% выехавших из Украины пока не планируют возвращаться, большая миграция, а это люди трудоспособного возраста и дети. Пенсионная солидарная система становится обременительной в таких условиях», — говорит Татьяна Сальникова.

Глава правления Growford Institute Виталий Ломакович считает, что накопительный уровень пенсионной системы в Украине следует запускать.

«Демографическая тенденция по сокращению трудоспособного населения, которое, по сути, является основой функционирования солидарной пенсионной системы, в дальнейшем даже усилится, что приведет в результате к ограничению размеров будущих пенсионных выплат или дополнительной нагрузке на государственный бюджет», — говорит Виталий Ломакович.

То есть во избежание полного краха пенсионной системы эксперты выступают за скорейшее введение накопительных счетов для будущих пенсионеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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