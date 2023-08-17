Почему в Украине растет курс доллара: разъяснение эксперта — Finance.ua
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Почему в Украине растет курс доллара: разъяснение эксперта

Валюта
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Почему в Украине растет курс доллара: разъяснение эксперта
Почему в Украине растет курс доллара: разъяснение эксперта
В Украине в последние дни стал расти курс доллара. Это связано с повышением спроса на валюту перед началом осени.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль.
Он отметил, что рост курса доллара, прежде всего, наблюдается в небанковских пунктах обмена валют, где его стоимость колебалась в диапазоне 37,70/38,00.
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«Один из факторов — традиционно ожидания: перед приближением осени, как правило, повышается спрос на валюту. Поэтому, не дожидаясь сентября, эти настроения уже конвертируются в дополнительный спрос на наличном рынке и влияют на курс», — пояснил Крохмаль.
Он уточнил, что дополнительным фактором также стали и анонсированные Нацбанком Украины постепенные шаги по либерализации ограничений на валютном рынке.
«Участники рынка воспринимают их как еще одну причину возможного ослабления гривны», — добавил эксперт.

Справка Finance.ua:

  • финансовые аналитики ожидают курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар;
  • Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, сильных изменений в курсе доллара до конца текущей недели ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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