Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко

Казна и Политика
17
Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко
Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко
Правительство предложило парламенту пакет налоговых изменений, который не предусматривает увеличения ставки НДС. Рост этого налога привел бы к автоматическому повышению цен, что ударит по незащищенным слоям населения.
Читайте также
Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, по поводу возможного повышения ставки НДС у чиновников была долгая дискуссия, но этот шаг приведет к росту цен на реализуемые в Украине товары.
«Ключевой негатив — это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости. Сейчас мы предлагаем формат, при котором налоги не возрастут для незащищенных категорий граждан. Тогда как рост ставки НДС будет касаться всех граждан Украины», — сказал министр.
Читайте также
По его мнению, предложенные правительством шаги по повышению налогов не будут касаться непосредственно пенсионеров, а это 10,2 млн граждан.
Несмотря на всё, по словам Марченко, увеличение ставки НДС — это все еще опция, которая может быть рассмотрена. Министр не исключает, что в ходе дискуссии в Раде этот вопрос будет обсуждаться.
«Это был один из вариантов, который мы обсуждали. У нас есть это решение, и мы готовы к дискуссии в Раде», — заверил собеседник.
Читайте также

Ставка НДС

Напомним, весной 2022 года в Украине был снижен НДС на топливо с 20% до 7% и отменены акцизы, чтобы разрешить топливный кризис. Осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз. Ставка НДС на уровне 7% действовала до 1 июля 2023 года, после чего она была возвращена до 20%.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.