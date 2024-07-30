Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Почему правительство не хочет повышения ставки НДС — Марченко

Правительство предложило парламенту пакет налоговых изменений, который не предусматривает увеличения ставки НДС. Рост этого налога привел бы к автоматическому повышению цен, что ударит по незащищенным слоям населения.

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Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, по поводу возможного повышения ставки НДС у чиновников была долгая дискуссия, но этот шаг приведет к росту цен на реализуемые в Украине товары.

«Ключевой негатив — это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости. Сейчас мы предлагаем формат, при котором налоги не возрастут для незащищенных категорий граждан. Тогда как рост ставки НДС будет касаться всех граждан Украины», — сказал министр.

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По его мнению, предложенные правительством шаги по повышению налогов не будут касаться непосредственно пенсионеров, а это 10,2 млн граждан.

Несмотря на всё, по словам Марченко, увеличение ставки НДС — это все еще опция, которая может быть рассмотрена. Министр не исключает, что в ходе дискуссии в Раде этот вопрос будет обсуждаться.

«Это был один из вариантов, который мы обсуждали. У нас есть это решение, и мы готовы к дискуссии в Раде», — заверил собеседник.

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Ставка НДС

Напомним, весной 2022 года в Украине был снижен НДС на топливо с 20% до 7% и отменены акцизы, чтобы разрешить топливный кризис. Осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз. Ставка НДС на уровне 7% действовала до 1 июля 2023 года, после чего она была возвращена до 20%.

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