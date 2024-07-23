Как Украине бороться с НДС-мошенничеством: опыт Польши — Finance.ua

Как Украине бороться с НДС-мошенничеством: опыт Польши Сегодня 17:01

Как Украине бороться с НДС-мошенничеством: опыт Польши

Система STIR в Польше позволяет эффективно бороться с НДС-мошенничеством посредством анализа транзакций и временной блокировки счетов. Внедрение этой системы существенно снизило разрыв НДС в стране, что может быть полезным опытом для Украины.

Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).

Одним из основных инструментов борьбы с мошенническими схемами в Польше является система STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), которая была внедрена в 2017 году Национальным расчетным центром (KIR).

Эта система дает национальным органам возможность идентифицировать и отслеживать подозрительные операции. STIR занимается сбором данных о потенциально мошеннических транзакциях для дальнейшего анализа, используя алгоритмы сбора информации со всех банковских счетов предприятий, работающих в Польше. Это около 4 миллионов организаций, включая все ежедневные транзакции — идентификационная информация от отправителя и получателя.

Механизм работы STIR

Национальная налоговая администрация Польши может заблокировать счет в случае обоснованных подозрений относительно использования счета для налогового мошенничества. Одного только анализа рисковости недостаточно для блокировки счета. Счет может быть заблокирован на короткий срок (до 72 часов) или продлен на более длительный срок (до 3 месяцев).

Блокировка на короткий срок осуществляется уполномоченным банком по запросу Председателя Национальной налоговой администрации. Продолжение блокировки может происходить, если существует обоснованное беспокойство, что предприятие не выполнит свои существующие или будущие налоговые обязательства или сумма обязательства превышает эквивалент 10 000 евро.

Обжалование блокирования счета

После исчерпания административной процедуры обжалования заблокированный субъект вправе обратиться в административный суд. В ходе процедуры обжалования обоснованность выводов налоговиков судом не проверяется. Суд лишь проверяет, достаточно ли налоговая обосновала основания, оправдывающие блокирование.

Результативность STIR

Внедрение системы STIR способствовало значительному уменьшению разрыва НДС в Польше — с 14% до 10% в 2019 году, что ниже среднего показателя по ЕС в 11%.

Опыт Польши с внедрением системы STIR может быть полезен Украине в борьбе с налоговым мошенничеством.

Использование подобных систем позволит повысить прозрачность финансовых операций и снизить потери бюджета.

Обозреватель По материалам:

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