По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

Энергетика
45
Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.
Читайте также
Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.
«Просим потребителей сознательно и бережливо подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)», — просят в компании.
Напомним, в Киеве и семи областях Украины вводится отключение света. ДТЭК «Киевские электросети» предоставляет упрощенный график отключений. График также можно посмотреть здесь.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии 📺

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.