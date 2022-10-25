По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности — Finance.ua

По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности Сегодня 10:33 — Энергетика

Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

«Просим потребителей сознательно и бережливо подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)», — просят в компании.

Напомним, в Киеве и семи областях Украины вводится отключение света. ДТЭК «Киевские электросети» предоставляет упрощенный график отключений. График также можно посмотреть здесь.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.