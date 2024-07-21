По украинскому морскому коридору удалось экспортировать 57,5 ​​миллионов тонн грузов — Finance.ua

По украинскому морскому коридору удалось экспортировать 57,5 ​​миллионов тонн грузов Сегодня 06:08 — Казна и Политика

По украинскому морскому коридору удалось экспортировать 57,5 ​​миллионов тонн грузов, Фото: forbes.ua

Почти за год работы украинского морского коридора на экспорт было отправлено 57,7 млн т грузов, из которых 39 млн т составила аграрная продукция.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

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«Почти за год функционирования украинского коридора было перегружено 57,55 млн. тонн грузов. 2059 судов экспортировали грузы в 46 стран мира, в т. ч. 39 млн тонн продукции украинских аграриев», — говорится в сообщении.

По словам главы ГП «АМПУ» Юрия Литвина, благодаря Объединенным силам обороны, бизнеса, международным партнерам обеспечен стабильный и прогнозируемый объем экспорта, восстановлены контейнерные перевозки и паромное сообщение.

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Напомним, Украина стала одним из крупнейших поставщиков шоколада и шоколадных батончиков в Евросоюз. В 2023 году было экспортировано более 24 тысяч тонн этой продукции. По объемам экспорта Украину опередили только Швейцария и Великобритания.

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