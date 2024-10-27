По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка»

Личные финансы
20
По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка»
По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка»
Президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки населения под названием «єПідтримка», которая стартует с 1 декабря. Программа предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому украинцу, включая детей.
Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.
«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Читайте также
Вырученные средства можно будет использовать на приобретение украинских товаров и услуг, среди которых:
  • коммунальные услуги;
  • электроэнергия;
  • билеты на поезда «Укрзалізниці»;
  • украинские лекарственные средства;
  • книги и услуги.
Также граждане смогут направить эти средства в поддержку военных — задонатить волонтерам, на приобретение дронов и другие нужды обороны.
Читайте также
Кабинет Министров должен оперативно разработать и представить детали программы, чтобы выплаты начали поступать уже с 1 декабря.
Напомним, в Украине за четыре месяца резко возросло количество дел о банкротстве физических лиц — с начала года открыто 651 дело, что превышает показатель за весь прошлый год (575 дел).

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.