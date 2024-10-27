По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка» — Finance.ua

По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка» Сегодня 11:39 — Личные финансы

По 1000 гривен каждому: в Украине запустят программу выплат «єПідтримка»

Президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки населения под названием «єПідтримка», которая стартует с 1 декабря. Программа предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому украинцу, включая детей.

Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Вырученные средства можно будет использовать на приобретение украинских товаров и услуг, среди которых:

коммунальные услуги;

электроэнергия;

билеты на поезда «Укрзалізниці»;

украинские лекарственные средства;

книги и услуги.

Также граждане смогут направить эти средства в поддержку военных — задонатить волонтерам, на приобретение дронов и другие нужды обороны.

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Кабинет Министров должен оперативно разработать и представить детали программы, чтобы выплаты начали поступать уже с 1 декабря.

Напомним, в Украине за четыре месяца резко возросло количество дел о банкротстве физических лиц — с начала года открыто 651 дело, что превышает показатель за весь прошлый год (575 дел).

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