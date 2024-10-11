Платформа X будет платить своим Premium-пользователям за взаимодействие друг с другом — Finance.ua

Платформа X будет платить своим Premium-пользователям за взаимодействие друг с другом Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Платформа X будет платить своим Premium-пользователям за взаимодействие друг с другом

Платформа X объявила об изменении в системе вознаграждений для создателей контента.

Об этом пишет The Verge.

Если раньше платформа делилась доходом от рекламы с пользователями на основе количества просмотров их постов верифицированными пользователями, то теперь выплаты будут зависеть от взаимодействия с контентом от Premium-пользователей.

Читайте также X работает над собственной версией Zoom

То есть чем больше Premium-пользователей взаимодействуют друг с другом, тем больше денег они смогут заработать. Однако на практике это может привести к тому, что Premium-пользователи будут еще чаще появляться в ответах на пост, поскольку им уже предоставляется приоритет в реплаях.

Пока неизвестно, приведет ли новый подход к увеличению выплат для создателей контента. Хотя платформа обещает, что подписка на X Premium может помочь «зарабатывать на жизнь в X», многие пользователи жалуются на низкие выплаты по текущим условиям.

Читайте также X судится с рекламодателями из-за бойкота платформы

X также предупреждает, что будет удалять пользователей из программы монетизации, если будут обнаружены попытки искусственно увеличивать просмотры на их постах. В новых правилах указано, что «только настоящие взаимодействия от Premium-пользователей будут засчитываться в ваши заработки».

С 8 ноября просмотры верифицированных рекламных объявлений в ответах больше не будут влиять на распределение дохода. Компания отметила, что «до 25 процентов подписок на Premium будут идти непосредственно создателям контента».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.