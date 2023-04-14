ПФУ назвал количество украинцев с пенсиями более 10 тысяч гривен — Finance.ua
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ПФУ назвал количество украинцев с пенсиями более 10 тысяч гривен

Личные финансы
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ПФУ назвал количество украинцев с пенсиями более 10 тысяч гривен
ПФУ назвал количество украинцев с пенсиями более 10 тысяч гривен
По состоянию на 1 января 2023 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1059978 украинцев. Это составляет 9,9% от общего количества пенсионеров (10697170 человек).
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
  • до 2000 гривен — 0,6%, 67 859 человек, средняя пенсия — 1 226,77 гривен;
  • от 2001 до 3000 гривен — 29,8%, 3 185 057 человек, средняя пенсия — 2 617,17 гривен;
  • от 3001 до 4000 гривен — 21,3%, 2 282 090 человек, средняя пенсия — 3 548,26 гривен;
  • от 4001 до 5000 гривен — 15,3%, 1 626 671 человек, средняя пенсия — 4 405,09 гривен;
  • от 5001 до 10000 гривен — 23,1%, 2 475 515 человек, средняя пенсия — 6 822,6 гривен;
  • свыше 10 000 гривен — 9,9%, 1 059 978 человек, средняя пенсия — 14 587,78 гривен.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • по результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен;
  • с 1 марта было проиндексировано более 553 тыс. военных пенсий. После увеличения средний размер выплат равен 10 575 грн.

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По материалам:
РБК-Україна
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