ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине и средний размер пенсии — Finance.ua

ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине и средний размер пенсии Сегодня 11:02 — Личные финансы

ПФУ назвал количество пенсионеров в Украине и средний размер пенсии, freepik.com

На 1 октября средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,86 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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Инфографика: ПФУ

Сколько пенсионеров в Украине

Согласно информации ПФУ, по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн работают.

Средний размер пенсий

Средний размер пенсий в Украине на 1 октября составляет 5851,86 грн. В июле было 5816,62 грн.

У работающих пенсионеров — 6 257,96 грн. В июле — 6 216,20 грн.

61,73% пенсионеров получают выплаты, не превышающие 5 000 грн.

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У 25,79% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн.

Еще 17,35% получают выплаты от 3001 до 4000 грн.

18,59% пенсионеров получают пенсии от 4001 до 5000 грн.

Четвертая украинская пенсионера (25,57%) назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 грн.

Более 10 000 грн получают 12,7% пенсионеров.

Справка Finance.ua:

в Украине хотят внести изменение, касающееся выплат пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему Новой почты;

в Украине хотят изменить принцип расчета пенсий. Планируется засчитывать баллы за количество лет страхового стажа и размер зарплаты

в следующем году в Украине запланирована новая индексация пенсий.



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